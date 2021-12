La definizione e la soluzione di: Una piccola schermata pubblicitaria online. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : POP UP

Una schermata blu di errore (detta in inglese Blue Screen, Blue Screen of Death, con la sigla BSoD, ossia schermata blu della morte) è il nome dato comunemente

› s. ingl. der. di (to) pop up «saltar fuori», usato in ital. al masch. (e pronunciato comunem. ‹popàp›). – 1. Libro per bambini all'interno del quale sono contenute illustrazioni ritagliate in modo tale da assumere forma tridimensionale quando le pagine del libro vengono sfogliate. 2. Finestra

