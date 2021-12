La definizione e la soluzione di: Una mostra con le vasche. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : ACQUARIO

Curiosità : Una mostra con le vasche

linea 6 (Mostra) e della linea 2 della metropolitana, quest'ultima ospitata all'interno della stazione ferroviaria di Campi Flegrei. La Mostra, nata come ... Significato acquario

acquàrio1 (o aquàrio) s. m. dal lat. aquarium «cisterna» : un a. di pesci tropicali; l’a. di Genova (v. anche aquarium). Piccoli acquarî ornamentali, con pesci per lo più piccoli e variopinti, talora con effetti d’illuminazione, sono popolare² der. di popolo io pòpolo, ecc.. - ¦ v. tr. 1. fornire un luogo di popolazione: p. un acquario di pesci ? ripopolare. spopolare. 2. a. essere insediato in un luogo: gli uomini del Paleolitico popolavano queste regioni abitare in, dimorare in, vivere in. b. andare ad Definizione Treccani

