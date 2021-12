La definizione e la soluzione di: Una locuzione per colui che non pensa di muoversi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 15 lettere : IN PIANTA STABILE

Curiosità : Una locuzione per colui che non pensa di muoversi

comportamento di colui che pur di compiere la sua vendetta è consapevolmente disposto ad andare incontro al medesimo destino delle sue vittime. La locuzione deriva ... Significato in%20pianta%20stabile

PIANTA 1. Nel linguaggio comune, una PIANTA è un organismo vegetale costituito da radici, fusto e foglie, la p. della città). Parole, espressioni e modi di dire di sana pianta in pianta stabile Citazione Le case dei nostri contadini erano larghe, ariose, linde. Le nostre stalle pianta s. f. lat. planta 'virgulto', 'pianta del piede'. - 1. bot. denominazione generica di qualunque organismo vegetale vegetale. ? albero, arbusto, erba. ? , organigramma. ? Espressioni: pianta organica ? ?. ? Locuz. prep.: in pianta stabile 1. con contratto di stabile rapporto di lavoro: essere assunto in p. stabile a tempo Definizione Treccani

Altre definizioni con locuzione; colui; pensa; muoversi; Nota locuzione latina: __ non olet; La locuzione latina che garantisce uguali diritti; locuzione latina che significa per pura convenzione; Prima di diem in una locuzione latina; colui che percorre a piedi una strada, pedone; colui che uccide un sovrano; colui a cui è rivolto il discorso; colui che si occupa del bar ing; George Lakoff intimava di non pensa rci... invano; Il cibo indispensa bile a Braccio di Ferro; pensa ti a lungo prima dell azione; Esentare, dispensa re; muoversi ... come il pendolo; Elastico nel muoversi ; muoversi da là a qui; muoversi seguendo la musica; Cerca nelle Definizioni