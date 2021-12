La definizione e la soluzione di: Ha una o due canne. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : FUCILE

Curiosità : Ha una o due canne

e zone limitrofe. Le regole sono identiche a quelle della carabina a due canne, ma si danno 7 carte a ciascuno ed è fissato un limite di quattro giocatori ... Significato fucile

fucile (ant. focile) s. m. lat. *focile «acciarino», der. di focus in movimento scomposto in una serie di immagini. 4. Nel linguaggio medico, arti a cane di fucile, atteggiamento del corpo in cui gli arti inferiori sono flessi come il cane di un CATEGORIA: MILITARIA fucile ant. focile s. m. lat. ?focile 'acciarino'. - 1. arm. arma da fuoco portatile, costituita da una canna di acciaio fissata longitudinalmente . soldato armato di fucile fuciliere. b. estens. chi tira col fucile: mio padre è un buon f. ? tiratore. ? fucile mitragliatore arm. fucile automatico che effettua il Definizione Treccani

