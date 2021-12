La definizione e la soluzione di: Una cerchia ristretta di persone. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : ELITE

Curiosità : Una cerchia ristretta di persone

coinvolse anche la cerchia ristretta del sovrano e portò all'esecuzione di trentasei persone. Nel 1672, alla morte dell'ufficiale di cavalleria Godin de ... Significato elite

élite ‹elìt› s. f., fr. femm. sostantivato di élit, antico part. pass. di , del Paese; fare parte dell’é. o di una é.; come locuz. agg., d’élite, destinato a una élite, e quindi particolarmente scelto o raffinato: uno spettacolo d’é. (v. anche elitario élite e'lit s. f., fr. femm. sost. di élit, antico part. pass. di élire 'scegliere', in ital. invar. - 1. soc. le persone considerate più influenti e prestigiose plebe, popolino, popolo, proletariato. feccia. ? Locuz. prep.: d'élite riservato a pochi eletti, proprio di un'élite e sim. e ? ELITARIO. 2. estens. gruppo di comando Definizione Treccani

Altre definizioni con cerchia; ristretta; persone; Una dama della cerchia regale; Circondati, accerchia ti; Selezionata cerchia di persone; Formano una cerchia ; ristretta cerchia di famiglie; Una ristretta cerchia di persone; Un mucchio di persone ... dal macellaio; Mezzo pubblico per il trasporto di persone ; Vuotare un luogo da cose e persone ; Suddiviso tra più persone c è quello musicale; Cerca nelle Definizioni