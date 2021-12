La definizione e la soluzione di: Un... po di felicità. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : FE

Curiosità : Un... po di felicita

nome di Mister Felicità. Arianna, famosa campionessa di pattinaggio in crisi a causa di una caduta, diventa sua paziente; dopo un po' nasce un rapporto ... Significato fe

fé s. f. – Troncamento poet. di fede confondere con fé o fe’ o fe troncam. di fece). Anticam. era di uso com. in numerose esclamazioni di conferma e d’asseverazione, quali: a fé (v. affé); alla fé di Dio; in fé di Dio fare² ant. facere 'fat?ere lat. facere pres. fàccio, non com., fo f?, fai ant. faci, fa radd. sint.; ant. e poet. face, facciamo, fate, fanno; imperf. ; pass. rem. féci, facésti, féce, facémmo, facéste, fécero, ant. o poet. féi, fésti, fé scritto anche fe o fe' o féo, fémmo, feste, fénno o férono o féciono o féro; fut. farò Definizione Treccani

