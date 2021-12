La definizione e la soluzione di: L ultimo incontro della giornata calcistica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : POSTICIPO

Curiosità : L ultimo incontro della giornata calcistica

gol in una partita ufficiale tra due squadre calcistiche di club. L'incontro, valido per l'ultima giornata del campionato malgascio, si svolse il 31 ottobre ... Significato posticipo

s. m. der. di posticipare. – Forma usata talora per posticipazione (sul modello di anticipo per anticipazione). Nella tecnica motoristica, accensione con angolo di anticipo negativo. Nel campionato di calcio, partita di (o in) p., assol. il p., partita che viene giocata più tardi delle altre posticipo po'stit?ipo s. m. der. di posticipare. - 1. il fatto di posticipare o di essere posticipato e ? POSTICIPAZIONE. 2. sport. nel calcio, partita di campionato giocata posticipatamente rispetto alle altre partite: p. di serie A anticipo. Definizione Treccani

Altre definizioni con ultimo; incontro; della; giornata; calcistica; Un libro di James Fenimore Cooper: L ultimo dei __; Poteva essere all ultimo sangue; L ultimo re d Israele; L ultimo fu Atahualpa; Edificio di incontro per la comunità cattolica; Punto più alto incontro fra potenti; Travolgente, incontro llato; Un incontro di statisti; Il tempio cubico della Mecca; Il caratteristico verso della cornacchia; Altro nome della pernice grigia; Una fucina della moda; Opposta a splendida... come una giornata ; La giornata cantata da Lucio Battisti; Il 27 gennaio è la sua giornata ; A fine giornata , l'operazione di un attività; La terna che giudica una partita calcistica ; Il difensore della rete calcistica ; Una categoria calcistica ; Lo è una persona con una fede calcistica ; Cerca nelle Definizioni