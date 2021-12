La definizione e la soluzione di: Uccelli viaggiatori. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : PICCIONI

Curiosità : Uccelli viaggiatori

Disambiguazione – Se stai cercando altri significati, vedi Gli uccelli (disambigua). Gli uccelli (The Birds) è un film del 1963 diretto da Alfred Hitchcock ... Significato piccioni

piccióne s. m. (f., non com., -a) lat. tardo pipio -onis tiro a volo (l’altro tipo è il tiro al piattello): v. tiro2, n. 2 a. Piccioni d’argilla, di rame, i piattelli d’argilla modellata o di rame, rispondenti vagamente alla sagoma di CATEGORIA: ALIMENTAZIONE piccionaia pit?:o'naja s. f. der. di piccione. - 1. zoot. locale che serve all'allevamento dei piccioni colombaia. 2. estens. a. locale di una casa, di solito non abitabile, ricavato tra il tetto e l'ultimo piano soffitta, solaio, sottotetto. b. teatr., pop. ultimo piano di un Definizione Treccani

