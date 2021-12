La definizione e la soluzione di: Tutti, me escluso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : VOI

Curiosità : Tutti, me escluso

L'esclusa è un romanzo di Luigi Pirandello, il cui titolo originario era Marta Ajala. Finito di scrivere nel 1893, fu pubblicato a puntate nel 1901 sulla ... Significato voi

vói (ant. e poet. vui) pron. pers. pl. lat. vos. – È il pronome modo analogo a tu (v.): volete entrare (sottint. voi); voi dove siete stati; voi stessi, anche voi, proprio voi l’avevate riconosciuto; voi tre rimarrete qui; l’avete detto prima loro 'loro lat. illorum, genit. pl. di ille 'egli, quello', invar. - ¦ pron. pers. pl. 1. come compl. di termine posposto al verbo, anche preceduto dalla prep. a: altro ? come compl. indiretto, posposto al verbo a voi, come compl. indiretto, anteposto al verbo vi, come sogg. voi. ¦ agg. poss. 1. per indicare azione che si ripete Definizione Treccani

