La definizione e la soluzione di: I trampolieri con i ciuffi di peli sulle guance. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : OTARDE

Curiosità : I trampolieri con i ciuffi di peli sulle guance

Significato otarde

accavallatura s. f. der. di accavallare. – 1. Effetto della mancata tessitura tendine. 4. Caccia a determinate specie di animali che pascolano nelle pianure (oche, anatre, otarde, ecc.): il cacciatore, occultandosi dietro il corpo di un cavallo che pascola e Definizione Treccani

Altre definizioni con trampolieri; ciuffi; peli; sulle; guance; trampolieri con ali rosee; trampolieri tipici dei Caraibi; trampolieri baffuti; I trampolieri dalle ali rosee; Il trampoliere con ciuffi sulle guance; ciuffi di lattuga; ciuffi tagliati di capelli; Trampoliere con i ciuffi sulle guance; I suoi peli iniettano stamina e serotonina; Irto di peli , villoso; Il grigio del manto equino con peli bianchi e neri; Quello peli can è un libro di John Grisham; sulle autostrade è di 130 km/h; Permette di tornare sulle posizioni perdute; È scritto sulle case che cercano acquirenti; Il burro che si mette sulle labbra; Il trampoliere con ciuffi sulle guance ; Scivolano sulle guance ; Fa lisce le guance ; Si passano sulle guance ; Cerca nelle Definizioni