La definizione e la soluzione di: Tradì Gesù.

Soluzione 5 lettere : GIUDA

Curiosità : Tradi Gesu

I fratelli di Gesù sono menzionati in alcuni brani del Nuovo Testamento e in alcuni scritti di autori cristiani successivi. Nel Vangelo secondo Marco (6 ... Significato giuda

giuda s. m., invar. – Propr., nome ( Giuda Iscariota ) di uno dei traditore, molto frequente anche nell’uso pop.: è un giuda (o un Giuda); ci sono dei giuda tra noi. Analogam., bacio di Giuda, parole di Giuda e sim., di chi fa atti o proteste d giuda o Giuda s. m. dal nome di Giuda Iscariota, uno dei dodici apostoli, che tradì Gesù consegnandolo ai sacerdoti per trenta denari d'argento, invar. - chi fa atti di g. lett. fellone, traditore. ? Espressioni: pop., porco giuda ? ?. ? porco giuda esclam. di disappunto accidentaccio, accidenti, acciderba, caspita, dannazione, diamine Definizione Treccani

