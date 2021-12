La definizione e la soluzione di: Un tracciato per esercitazioni militari. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 16 lettere : PERCORSO DI GUERRA

Curiosità : Un tracciato per esercitazioni militari

effettuare esercitazioni prima possibili solo con la nave effettivamente in mare. Per la prima volta nella storia un'unità navale della Marina Militare dispone ... Significato percorso%20di%20guerra

percórso2 s. m. der. di percorrere, formato sul part. pass. percorso. – coprire un p. in 50 minuti, nel tempo di tre ore. In partic., p. di guerra, tratto di terreno su cui sono artificialmente riprodotti, allo scopo di allenare i soldati, i varî tipi corsa 'korsa s. f. part. pass. femm. di correre. - 1. a. spostamento veloce di persone o animali, nel quale i piedi non toccano mai contemporaneamente il suolo: rallentare di strada di un mezzo pubblico di locomozione treno, tram, autobus, ecc.: partire con la prima c. percorso dello stato contro il commercio nemico: guerra di c.; nave da c. Definizione Treccani

