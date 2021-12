La definizione e la soluzione di: Testa con pilastro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : ERMA

Curiosità : Testa con pilastro

lato destro della faccia posteriore è in rapporto con corpo della 2ª e della 3ª vertebra lombare pilastro destro del diaframma peduncolo renale destro arteria ... Significato erma

èrma s. f. dal lat. herma o hermes (masch.), gr. ??µ??, dal nome del dio Ermete (gr. ???µ??, lat. Hermes), corrispondente al dio latino Mercurio. – 1. Presso gli antichi Greci, pilastro quadrangolare o a tronco di piramide, sormontato da una testa umana barbata: raffigurava in origine il dio erma '?rma s. f. dal lat. herma o hermes masch., gr. herme^s, dal nome del dio Ermete gr. Herme^s, lat. Hermes. - archeol. scultura su pilastro, rappresentante una testa umana cippo. ? busto, stele. Definizione Treccani

