La definizione e la soluzione di: In testa all imitatore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : IM

Curiosità : In testa all imitatore

febbraio 1964 – Chicago, 18 dicembre 1997) è stato un comico, attore e imitatore statunitense. Farley fu membro del The Second City Theatre di Chicago ... Significato im

legaménto (ant. ligaménto) s. m. dal lat. ligamentum, der. di dentale di in davanti a parola che cominci per consonante labiale: in pace ‹im pàce›; o il rafforzamento della consonante scempia iniziale, nel cosiddetto raddoppiamento sintattico

