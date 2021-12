La definizione e la soluzione di: Il tempio cubico della Mecca. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : KAABA

Curiosità : Il tempio cubico della Mecca

aveva desiderato restaurare il tempio così da includerlo. La Ka'ba fu bombardata con pietre nel secondo assedio della Mecca del 692, quando l'esercito ... Significato kaaba

(o caaba; più spesso con iniziale maiuscola, Kaaba o Caaba) s. f. dall’arabo al-Ka’ba, propr. «il dado». – Piccolo edificio in muratura di forma cubica (con base di m 10 × 12) che si trova al centro del sacro recinto della Mecca, la città santa dei musulmani; conserva, incastrata in uno spigolo CATEGORIA: ARCHITETTURA E URBANISTICA religioni. Finestra di approfondimento Tipi, forme e movimenti religiosi - 1. Di stato; monoteistica; naturale; panteistica; politeistica; positiva; rivelata; universale. 2. Animismo; bahaismo; brahmanesimo; stregone; talapoino; ulama; vestale. Luoghi e edifici - Cappella; chiesa; delubro; kaaba; minareto; mitreo; moschea; ninfeo; pagoda; pantheon; sacello; sancta sanctorum; santuario Definizione Treccani

