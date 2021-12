La definizione e la soluzione di: Tazze senza manico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : CIOTOLE

Curiosità : Tazze senza manico

anche un cucchiaino d'argento col manico dotato di un intarsio di porcellana in coordinato con gli altri elementi. Tazze commemorative di determinati luoghi ... Significato ciotole

Neologismi (2020) tiragraffi s. m. inv. Oggetto di cartone, corda o materiali di altro genere sul quale il gatto che vive in casa può affilare le unghie. ? Innanzitutto sarà bene , U:) • Il manuale è diviso in 4 parti: la prima dedicata a progetti per cucce, tiragraffi, ciotole e tutto ciò di cui ha bisogno un animale che vive in casa; la seconda dedicata a gamella ga'm?l:a s. f. dallo sp. gamella, lat. camella. - 1. milit., non com. recipiente di latta nel quale i soldati mangiano il rancio gavetta. ? ciotola, scodella. 2. solo al sing. marin. l'insieme delle stoviglie delle mense di bordo non com. stoviglieria. ? bicchieri, ciotole, piatti, scodelle, tazze. CATEGORIA: ALIMENTAZIONE Definizione Treccani

Altre definizioni con tazze; senza; manico; Materiale utilizzato per vasi, piatti, tazze ; Sotto le tazze ; Il comune agrigentino con la spiaggia di Balatazze ; Un locale... con tazze e bicchieri; ZTL senza traffico; Terso come un cielo senza nubi; L adesione di tutti, senza dissensi; Donare ma senza dare; manico di vaso; Relativi ad un antico popolo germanico ; La parte della lama che va infilata nel manico ; Benedetto, famoso scultore e architetto romanico ; Cerca nelle Definizioni