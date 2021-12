La definizione e la soluzione di: Superiori per qualità. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : MIGLIORI

Curiosità : Superiori per qualita

Neologismi (2008) migliore pratica loc. s.le f. Procedura più efficace, consolidata Giavazzi , Corriere della sera, 4 marzo 2008, p. 1, Prima pagina). Composto dall’agg. migliore e dal s. f. pratica, ricalcando l’espressione ingl. best practice. Già attestato nel selezione sele'tsjone s. f. dal lat. selectio -onis, der. di selectus, part. pass. di seligere 'scegliere'. - 1. operazione che, in base a criteri prefissati, ha lo scopo di trarre da un gruppo gli elementi migliori o più adatti a determinati fini: operare una s.; s. di piante; s. del personale cernita, non com. cernitura, scelta. 2. Definizione Treccani

