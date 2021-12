La definizione e la soluzione di: Si stringe fra due persone che si accordano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato patto

patto s. m. lat. pactum, der. di pacisci «patteggiare» (che ha la stessa radice di sciogliere, rompere il p.; ant., tenere il p., osservarlo: Ma pensa poi di non tenere il patto, Perché non ha timor né riverenzia Di Dio o di santi ( Ariosto ); p. d’amicizia, tra patto lat. pactum, der. di pacisci 'patteggiare' che ha la stessa radice di pax pacis 'pace'. - ¦ s. m. 1. l'accordarsi fra due parti: sottoscrivere un p. accordo, . ? Locuz. prep.: non com., a ogni patto a qualsiasi costo, in ogni modo. a nessun patto, in nessun modo, per nessun motivo. ¦ a patto che locuz. cong. solo nel caso in cui Definizione Treccani

