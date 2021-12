La definizione e la soluzione di: Ne sono ricchi i frutti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : VITAMINE

Curiosità : Ne sono ricchi i frutti

la parola frutta si raggruppano comunemente vari tipi di frutto commestibili. Tra questi sono compresi alcuni che non sono propriamente frutti, come le ... Significato vitamine

Neologismi (2008) cibo funzionale loc. s.le m. Le sostanze alimentari, perlopiù : cibi cosiddetti «funzionali» che promuovono la salute, pietanze addizionate di vitamine, minerali e antiossidanti, che promettono di innalzare le nostre difese immunitarie . dal lat. carens -entis, part. pres. di carere 'mancare'. - 1. che manca di alcuni elementi, anche con la prep. di: organismo c. di vitamine deficitario, insufficiente. mancante, privo. 2. educ. che non raggiunge risultati soddisfacenti in una disciplina, con la prep. in e sim.: essere c Definizione Treccani

