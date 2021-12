La definizione e la soluzione di: Sono i più vicini ai Siciliani. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : CALABRESI

Curiosità : Sono i piu vicini ai Siciliani

mafia e altri ancora cercarono di riformare i fasci o comunque parteciparono ai consigli socialisti siciliani. Fu in questo clima di tensione che il fascismo ... Significato calabresi

Neologismi (2008) rockumentary s. m. inv. Documentario cinematografico relativo a biografie di una band (Il parto delle nuvole pesanti), presenta le storie di emigranti calabresi in Germania. ( Chiara Andruetto , Stampa, 14 novembre 2003, Torinosette, p. 59) • Ancor più Definizione Treccani

