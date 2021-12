La definizione e la soluzione di: Sono ghiotti di miele. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : ORSI

Curiosità : Sono ghiotti di miele

nei film di Winnie the Pooh risale al 2002. Un efelante o effalumpo (Heffalump) è una creatura simile a un elefante, molto ghiotta di miele. Gli efelanti ... Significato orsi

Neologismi (2008) e-mailizzare v. tr. Inviare un messaggio di posta elettronica. ? dall’Indice dei nomi, per cercarvi il proprio: e guai se non lo trova! ( Angelo D’Orsi , Stampa, 12 agosto 2000, p. 19, Società e Cultura) • È il grande orecchio Echelon, la grattare dal germ. ?kratton. - ¦ v. tr. 1. sfregare una parte del corpo con le unghie, anche nella forma grattarsi: E lascia pur grattar dov'è la rogna Dante; non ¦ grattarsi v. rifl. strofinare una parte del corpo per levarsi il prurito: gli orsi si grattano contro i tronchi fregarsi, stropicciarsi. ? grattarsi la pancia stare in ozio Definizione Treccani

