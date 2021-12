La definizione e la soluzione di: Lo sono i bilanci che rendono. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : ATTIVI

Curiosità : Lo sono i bilanci che rendono

e i loro effetti tossicologici ed eco-tossicologici; l'economia, che fa spesso uso di metodi matematici per effettuare bilanci e previsioni, e sono inoltre ... Significato attivi

attivo agg. e s. m. dal lat. activus, der. di actus, part. pass. di agere , operoso: un uomo molto a.; Questa picciola stella si correda D’i buoni spirti che son stati attivi Perché onore e fama li succeda (Dante). b. Per estens., riferito a ciò in cui l essere. Finestra di approfondimento Il verbo e., tra le parole più frequenti dell’italiano, ha un doppio valore: lessicale cioè con sign. pieno e quindi con sinon. e grammaticale vale a dire , pur formalmente corretta, suona leggermente innaturale. Ausiliare - Come aus. dei verbi composti attivi, e. si alterna con avere: richiedono avere tutti i verbi tr., e. tutti Definizione Treccani

