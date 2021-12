La definizione e la soluzione di: Sommerge le campagne. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : INONDA

Curiosità : Sommerge le campagne

rinchiude dentro a sé certa quantità d'aria, la quale mediante il colpo si sommerge con essa e con veloce moto resurge in alto, pervenendo a la lasciata superfizie ... Significato inonda

inondare (ant. innondare) v. tr. e intr. dal lat. inundare, der. di traslato poet.: tu, o Ciel, dall’alto dei mondi d’un pianto di stelle lo inondi Quest’atomo opaco del Male (Pascoli). Per analogia, in senso fig., coprire o riempire o invadere bagnare. Finestra di approfondimento Diversi modi di bagnare - Il verbo b. esprime un’azione assai generica ed è privo, pertanto, di sinon. propriamente detti. Ha però numerosi sinon. speci?ci, un acquazzone e mi sono tutto infradiciato. Ancora più marcata è la sfumatura di inondare, quasi soltanto impiegato per catastro? naturali o in senso ?g.: la piena dell’Arno Definizione Treccani

Altre definizioni con sommerge; campagne; Lo è la marea che sommerge ; La scienza che prevede e organizza le campagne di scavi; Reduci da più campagne ; Cerca nelle Definizioni