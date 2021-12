La definizione e la soluzione di: È simile al golden retriever. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : LABRADOR

Curiosità : e simile al golden retriever

altri significati, vedi Golden retriever (disambigua). Il Golden retriever è un cane da riporto di taglia media, a pelo lungo e idrorepellente, di origine ... Significato labrador

s. m. dal nome della penisola del Labrador, nell’America Settentr. (Canada). – Razza inglese di cani da riporto di taglia medio-grande, specializzati nel recupero di selvaggina in acqua: hanno corporatura compatta, coda relativamente breve, pelo lungo di colore uniforme nero, marrone o biondo Definizione Treccani

Altre definizioni con simile; golden; retriever; Pianta simile all agave; Antico strumento nautico simile al sestante; simile , analogo, corrispondente; Un piatto greco simile alla parmigiana; Lo è il golden retriever | Venerdì 26 novembre 2021; Ricorda il golden retriever; Lo è il golden retriever; golden : a San Francisco; Un cane retriever , ma anche una provincia canadese; Lo è il golden retriever | Venerdì 26 novembre 2021; Ricorda il golden retriever ; Lo è il golden retriever ; Cerca nelle Definizioni