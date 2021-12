La definizione e la soluzione di: Si sgonfia soffiando. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : POLMONE

Curiosità : Si sgonfia soffiando

Significato polmone

polmóne s. m. lat. pulmo -onis. – 1. , ai quali giunge il sangue venoso per ripartirne ossigenato. Nell’uomo i due polmoni sono simmetricamente disposti nella cavità toracica, racchiusi in una specie di sacco a doppia CATEGORIA: ANATOMIA polmone pol'mone s. m. lat. pulmo -onis. - 1. anat. organo doppio della respirazione posto nella cavità toracica ? Espressioni: fig., polmone nome di apparecchi che hanno qualche analogia di funzionamento con i polmoni anatomici ? Espressioni: polmone d'acciaio ? ?. b. organo adibito alla regolazione della pressione di Definizione Treccani

Altre definizioni con sgonfia; soffiando; Più si soffia, più si sgonfia no; Si esprime soffiando sulle candeline; Vi si modella soffiando ; Si suona soffiando ; Cerca nelle Definizioni