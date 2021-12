La definizione e la soluzione di: Serve di più in inverno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : STUFA

Curiosità : Serve di piu in inverno

Sterminatore di Re le chiede perché abbia ucciso quegli uomini, Brienne risponde dicendogli che lei non serve gli Stark ma solo Catelyn. A Grande Inverno, Theon ... Significato stufa

stufa s. f. der. di stufare, a suffisso zero. – 1. Apparecchio per la conversione in due tipi: s. a convezione, di forma e struttura simili a quelle di una stufa a combustibile liquido, e s. a irraggiamento (dette anche a raggi infrarossi), di potenza inferiore CATEGORIA: ARCHITETTURA E URBANISTICA f. der. di stufare. - apparecchio di ghisa, ceramica o altro materiale, utilizzato per riscaldare gli ambienti domestici: s. a gas, a legna, elettrica ? calorifero, radiatore Definizione Treccani

