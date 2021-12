La definizione e la soluzione di: La sensibilità delle dita. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : TATTILE

Curiosità : La sensibilita delle dita

favoriscono la traspirazione e l'asciugatura. Inoltre, permettono alla mano di muoversi più liberamente e non alterano la sensibilità delle dita. I guanti ... Significato tattile

tàttile agg. der. di tatto; cfr. il lat. tactilis «tangibile». – Del tatto, che riguarda il senso del tatto: sensazioni t.; sensibilità t.; agnosia t. (v. agnosia); punti t., i punti dell’epidermide che hanno sensibilità al tatto. Valori t., espressione coniata dallo storico e critico d’arte B. lingua 'lingwa s. f. lat. lingua. - 1. anat. organo della cavità orale dei vertebrati superiori, con funzione tattile e gustativa e, nell'uomo, di articolazione dei suoni del linguaggio ? Espressioni con uso fig.: lingua biforcuta ? ?; mala lingua ? ?; fam., non avere peli sulla lingua Definizione Treccani

