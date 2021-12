La definizione e la soluzione di: Il sedile della moto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : SELLA

Curiosità : Il sedile della moto

I motocarri Moto Guzzi sono veicoli da trasporto a tre ruote prodotti dalla Moto Guzzi. Tutti i motocarri Moto Guzzi (rispetto alle soluzioni a cassone ... Significato sella

sèlla s. f. lat. sella (der. di sedere «stare seduto»), propr. «sedia, sedile», e in partic. sec. 15°), specie di bicorno a forma di sella rovesciata, alto sulla testa, fatto in seta o l’altro, richiamante quella del cavaliere sulla sella, e dal prestarsi a tutti i CATEGORIA: ANATOMIA – TRASPORTI TERRESTRI sella 's?l:a s. f. lat. sella 'sedia, sedile'. - 1. equit. arnese che si dispone sul dorso di un cavallo e sim. per cavalcare più comodamente ? bardella. ? Espressioni: fig., sbalzare di sella togliere a qualcuno il posto, il grado e sim. di cui è investito destituire, disarcionare, fam. fare fuori, rovesciare, scalzare, gerg. segare, fam Definizione Treccani

