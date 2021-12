La definizione e la soluzione di: Scoppietta nel camino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : FUOCO

Curiosità : Scoppietta nel camino

l'immagine suggestiva dei frutti rilasciati in autunno e arrostiti nel fuoco del camino. Il castagno figura, sia pure come elemento secondario di sfondo ... Significato fuoco

fuòco (ant., region. o pop. fòco) s. m. lat. focus, propr. «focolare», raggio emergente che corrisponde a un raggio incidente parallelo all’asse stesso. 8. In matematica, fuoco di una conica, il punto fisso F del piano della conica stessa tale che per CATEGORIA: MILITARIA – ALIMENTAZIONE fuoco 'fw?ko ant., region. o pop., foco s. m. lat. focus, propr. 'focolare', e per metonimia, già nel lat. class., 'fuoco, fiamma' pl. fuochi, ant. le fuòcora. affrontare un pericolo con eccessiva disinvoltura scherzare con la morte. rischiare; vigile del fuoco ? ?. 2. a. fam. ciò che serve per accendere una sigaretta: hai del f Definizione Treccani

