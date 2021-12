La definizione e la soluzione di: Un sacerdote protestante. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : PASTORE

Curiosità : Un sacerdote protestante

dirette nella Riforma protestante. Origini: XVI secolo, Germania. Martin Lutero è scomunicato dal papa e dà inizio alla Riforma protestante. Dottrina: Cinque ... Significato pastore

pastóre s. m. (f. -a) lat. pastor - . d’anime, il sacerdote; e assol., il p., il parroco e più spesso il vescovo: Se ’l pastor di Cosenza, che alla caccia Di me fu messo (Dante); ma anche, in genere, chi esercita CATEGORIA: MESTIERI E PROFESSIONI pastore pa'store s. m. lat. pastor -oris, der. di pascere 'pascolare' f. -a. - 1. mest. chi guida al pascolo ovini e caprini ? buttero, mandriano. ? capraio, denominazione di alcune razze di cani usati per la custodia del gregge e anche per altri scopi ? Espressioni: pastore scozzese collie; pastore tedesco alsaziano, cane lupo. Definizione Treccani

Altre definizioni con sacerdote; protestante; Il discorso morale del sacerdote o del genitore; Il sacerdote in ospedale; Sommo sacerdote ebreo; Antica sacerdote ssa; Fondò il protestante simo; Così era detto un cattolico da un protestante ; I seguaci della Riforma protestante come Melantone; Relativo al Martin iniziatore del protestante simo; Cerca nelle Definizioni