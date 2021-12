La definizione e la soluzione di: Si restringe sul fuoco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : BRODO

Curiosità : Si restringe sul fuoco

tradizionali. Si usa principalmente in fotografia paesaggistica, macro e micro fotografia, ove la distanza ravvicinata del soggetto restringe la profondità ... Significato brodo

bròdo s. m. dall’ant. alto ted. *brod (cfr. ingl. broth), da cui anche broda. alcuni studiosi ritengono essersi originati i primi organismi viventi. ? Dim. brodino, un brodo leggero; spreg. brodùccio; pegg. brodàccio. Con accezioni speciali il dim. brodétto CATEGORIA: ALIMENTAZIONE brodo 'br?do s. m. dall'ant. alto ted. ?brod cfr. ingl. broth. - gastron. pietanza che si ottiene facendo bollire nell'acqua carne o vegetali spreg. broda, spreg. zuppa. ? minestra, minestrone. ? consommé. ? Espressioni con uso fig.: andare in brodo di giuggiole essere molto contento andare in solluchero o in visibilio, esultare, CATEGORIA: ALIMENTAZIONE Definizione Treccani

Altre definizioni con restringe; fuoco; Così è detta una gonna che allarga e poi restringe ; Che si restringe in vita; Un ceffone... che ravviva il fuoco ; Cuocere in padella a fuoco vivo; Il fuoco domestico utile a cucinare; Distruttivo come il fuoco ; Cerca nelle Definizioni