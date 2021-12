La definizione e la soluzione di: Renzo __, l archistar. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : PIANO

Curiosità : Renzo __, l archistar

marzo 2011 in Internet Archive. ^ Il Giornale dell'Architettura - Renzo Piano: Archistar? No Grazie Archiviato il 5 ottobre 2012 in Internet Archive. ^ Londra: ... Significato piano

pïano agg. – Che si riferisce a un pontefice di nome Pio: abito piano, altra denominazione dell’abito talare, reso obbligatorio , anche non cattoliche, distintesi in imprese a vantaggio della Chiesa e della società; Biblioteca Piana, ricca di oltre 5000 volumi raccolti da papa Pio VII Chiaramonti (1742-1823 CATEGORIA: ARCHITETTURA E URBANISTICA – ARALDICA E TITOLI NOBILIARI piano¹ lat. planus 'di superficie uguale; facile, chiaro, intelligibile'. - ¦ agg. 1. a. che presenta una superficie senza avvallamenti mi raccomando!; andateci p., con le vostre insinuazioni limitarsi, moderarsi. esagerare; fam., piano piano molto lentamente, a piccoli passi: p. p. si ottiene tutto a poco Definizione Treccani

