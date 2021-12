La definizione e la soluzione di: Raffaele: ha scritto il romanzo Ferito a morte. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : LA CAPRIA

Curiosità : Raffaele: ha scritto il romanzo Ferito a morte

Ferito a morte è un romanzo di Raffaele La Capria pubblicato nel 1961, vincitore nello stesso anno del Premio Strega. Il romanzo consta di dieci capitoli ... Significato la%20capria

càpria s. f. – Variante ant. o region. di capra, nel sign. 3 b (struttura di sostegno formata di tre travi disposte a piramide). Sulle galee, erano chiamati caprie i paletti posti a più coppie per sostenere la tenda quando la nave era in porto. Definizione Treccani

