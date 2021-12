La definizione e la soluzione di: Quella nera si occupa di delitti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : CRONACA

Curiosità : Quella nera si occupa di delitti

- Delitti imperfetti ha generato uno spin-off, R.I.S. Roma - Delitti imperfetti. In questa nuova serie, dopo lo scioglimento della squadra R.I.S. di Parma ... Significato cronaca

crònaca (ant. crònica) s. f. dal lat. chronica neutro pl. (nel lat. monastiche (desunte spesso dai cartularî delle donazioni di papi, imperatori, ecc.) e le cronache cittadine, intese a esporre una serie di avvenimenti compresi in un arco di tempo 'kr?naka ant. cronica s. f. dal lat. chronica neutro pl., dal gr. khroniká biblía 'annali, cronache'. - 1. esposizione cronologica dettagliata dei momenti salienti di un avvenimento, di una serie di fatti e sim.: fare la c. di un dibattito politico cronistoria, resoconto. ? narrazione Definizione Treccani

