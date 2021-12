La definizione e la soluzione di: Può sfuggire al portiere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : PALLONE

Curiosità : Puo sfuggire al portiere

Emiliano Viviano (Fiesole, 1º dicembre 1985) è un calciatore italiano, portiere del Fatih Karagümrük. Il 7 aprile 2008, dopo cinque anni di convivenza ... Significato pallone

pallóne s. m. accr. di palla1. – 1. Grossa palla ordinariamente vento in quota, oggi di uso raro in quanto per lo stesso scopo ci si serve di palloni sonda con radiosonde; p. ad aria calda, lo stesso che mongolfiera. b. non com. Palloncino: Ma CATEGORIA: ARCHITETTURA E URBANISTICA – INDUSTRIA AERONAUTICA pallone pa'l:one s. m. accr. di palla. - 1. sport., gio. oggetto sferico di gomma, di dimensioni e peso diversi, usato in vari giochi ? PALLA 1. a. ? Espressioni: , vantando qualità che non possiede ? PALLONAIO 2. b. ? Locuz. prep.: fig., fam., nel pallone di persona, privo di lucidità e di prontezza mentale: essere nel p. confuso Definizione Treccani

