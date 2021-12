La definizione e la soluzione di: Se ne puo osservare un minuto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : SILENZIO

Curiosità : Se ne puo osservare un minuto

uno strumento che permette di osservare e studiare un oggetto in un moto, che può essere rotatorio o oscillatorio, come se fosse fermo, nonché misurarne ... Significato silenzio

silènzio s. m. dal lat. silentium, der. di silens -entis, part. pres. di silere di parlare o di fare rumore (anche come avvertimento e comando: fate s.!, e assol.: silenzio!); ci fu un breve, un lungo s., un s. imbarazzante, glaciale; rompere il s., cominciare CATEGORIA: DIRITTO CIVILE – MILITARIA silenzio si'l?ntsjo s. m. dal lat. silentium, der. di silens -entis, part. pres. di silere 'tacere, non fare rumore'. - 1. assenza di suoni, di voci calma, pace, fam. aprire bocca, lett. favellare, parlare. ? Locuz. prep.: in silenzio senza dire nulla: stare, rimanere in s. ? SILENZIOSO 3. a. 3. estens. il non dare notizia di Definizione Treccani

