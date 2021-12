La definizione e la soluzione di: Può essere specchiata. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : ONESTÀ

Curiosità : Puo essere specchiata

Una sfera specchiata, anche chiamata palla a specchi (dall'inglese mirror ball), strobosfera o palla stroboscopica e volgarmente conosciuta come palla ... Significato onestà

onestà (ant. onestade) s. f. dal lat. honestas -atis, l’o. di una persona. Con senso più generico, riferito a soggetto astratto, il fatto di essere onesto: o. di vita, di costumi; operare con o. di propositi; sono certo dell’o. delle onestà ant. onestade s. f. dal lat. honestas -atis, der. di honestus 'onesto'. - 1. a. disposizione d'animo e comportamento di chi certo dell'o. delle sue intenzioni correttezza, integrità, lealtà, non com. onesto, probità, rettitudine. corruzione, disonestà, slealtà. b. in riferimento a donna, valore Definizione Treccani

