La definizione e la soluzione di: Le pugnalate inferte a Cesare.

Soluzione 8 lettere : VENTITRÈ

Curiosità : Le pugnalate inferte a Cesare

Significato ventitrè

ventitré agg. num. card. comp. di vénti e tre. – Numero composto di due decine e tre unità (in cifre arabe 23, in numeri romani XXIII): si è laureato a v. anni; il giorno v., e come s. m. il v. del mese; l’aereo è decollato alle ore v., o assol. alle v., alle ore 11 di sera; il numero v., o come s Definizione Treccani

