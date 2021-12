La definizione e la soluzione di: Provoca molti fallimenti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : CRISI

Curiosità : Provoca molti fallimenti

superiorità numerica gli italiani non conquistarono che poco terreno al prezzo di molti caduti. Lo schema si ripeté identico a metà luglio, e poi ancora in ottobre ... Significato crisi

cri?i (ant. cri?e) s. f. dal lat. e militare. Nel linguaggio giornalistico si parla inoltre di c. al buio, per indicare una crisi di governo che si apre senza che ci sia la prospettiva di una nuova maggioranza; c crisi 'krizi s. f. dal lat. crisis, gr. krísis 'scelta, decisione'. - 1. a. med. fase culminante nella manifestazione dei sintomi di un processo stato di speciale turbamento confondersi, disorientarsi, sconcertarsi, turbarsi. sconvolgersi; essere in crisi fam. essere messo male, fam. passarsela male; mettere in Definizione Treccani

Altre definizioni con provoca; molti; fallimenti; Insultare, disturbare, provoca re su internet; Non provoca re chi è calmo: non __ il can che dorme; Il Maurizio autore di provoca torie opere d arte; Può provoca rla la radioattività; molti ci vanno a correre; molti plicato geneticamente; La pelle ruvida e puntuta di molti pesci selaci; L Alfred regista di molti ... delitti; Intervengono dopo i fallimenti ; fallimenti , fiaschi;