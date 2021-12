La definizione e la soluzione di: Il prototipo è l unico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : ESEMPLARE

Curiosità : Il prototipo e l unico

LM002 è un veicolo fuoristrada prodotto dalla Lamborghini dal 1986 al 1993, derivato dal prototipo Lamborghini LMA-002, a sua volta nato dalle ceneri del ... Significato esemplare

e?emplare1 agg. dal lat. tardo exemplaris, der. di ) secondo il quale la causa efficiente produce il suo effetto. ? Avv. e?emplarménte, in maniera esemplare: amministrare esemplarmente; atti di vandalismo esemplarmente puniti. esemplare¹ ezem'plare agg. dal lat. tardo exemplaris, der. di exemplum 'esempio'. - 1. che può servire da esempio, che può essere offerto come esempio o come monito: caso e. dimostrativo, emblematico, esemplificativo, modello un alunno m., lett. paradigmatico, di sentenza, condanna e Definizione Treccani

