La definizione e la soluzione di: Proclama i siti Patrimonio dell umanità. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : UNESCO

Curiosità : Proclama i siti Patrimonio dell umanita

isole Orcadi. Il nome venne adottato dall'UNESCO quando lo proclamò patrimonio dell'umanità nel 1999. Il sito è composto da quattro parti principali: Maeshowe ... Significato unesco

Neologismi (2008) parco letterario loc. s.le m. Area verde o monumentale che comprende 30 marzo 1993, p. 15, Cronache. I parchi letterari, marchio registrato, sono nati da un progetto formulato dallo scrittore Stanislao Nievo nel 1990, con il patrocinio dell’Unesco. Definizione Treccani

