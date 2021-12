La definizione e la soluzione di: Il primo nome di Pasolini. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : PIER

Curiosità : Il primo nome di Pasolini

Disambiguazione – "Pasolini" rimanda qui. Se stai cercando altri significati, vedi Pasolini (disambigua). Pier Paolo Pasolini (Bologna, 5 marzo 1922 – ... Significato pier

Neologismi (2008) tondelliano s. m. e agg. Scrittore che si richiama ai contenuti e allo stile di Pier Vittorio Si presenta presso la casa editrice Bompiani il secondo volume delle Opere di Pier Vittorio Tondelli, lo scrittore scomparso in giovane età. Secondo la cronaca della presentazione Definizione Treccani

