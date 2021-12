La definizione e la soluzione di: Presta gratis la sua opera. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : VOLONTARIO

Curiosità : Presta gratis la sua opera

canzone YouTube School (centomila visite in poche settimane) o la Campagna degli abbracci gratis, accompagnato da una musica dei Sick Puppies, ha portato notorietà ... Significato volontario

volont√†rio agg. e s. m. (f. -a) dal lat. voluntarius, der. di voluntas soldati che si arruolano di propria volont√†; assistente v., assistentato v., in istituti universitar√ģ (v. volontariato, n. 2). 2. s. m. (f. -a) a. Chi assume un impegno o si presta CATEGORIA: VETERINARIA – MILITARIA volontario volon'tarjo dal lat. voluntarius, der. di voluntas 'volont√†'. - ¬¶ agg. 1. a. effettuato con piena consapevolezza e intenzionalit√†: omicidio : servizio v.; truppe v. effettivo. ¬¶ s. m. f. -a operatore o soldato che presta servizio volontariamente e spesso senza retribuzione: i v. della Croce Rossa effettivo. Definizione Treccani

