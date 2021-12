La definizione e la soluzione di: Prefisso che vale piccolo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : MICRO

Curiosità : Prefisso che vale piccolo

Un prefisso navale è una combinazione di lettere, generalmente abbreviazioni, utilizzato insieme al nome di una nave civile o militare. Il prefisso per ... Significato micro

micro- dal gr. µ????? «piccolo». – Primo elemento di parole composte, derivate dal greco o formate modernamente, soprattutto nel linguaggio tecn. e scient. (anche nella terminologia lat. scient.), che significa in genere «piccolo» (in senso assoluto o relativo), spesso contrapposto a macro-. In micro- dal gr. mikrós 'piccolo'. - Primo elemento di parole composte, soprattutto nel linguaggio tecn. e scient., che significa 'piccolo', spesso contrapp. a macro-; oppure 'microscopico, visibile solo al microscopio' per es., microrganismo, microcristallino, microstruttura. Definizione Treccani

