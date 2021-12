La definizione e la soluzione di: Precede signore o collega. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : ESIMIO

Curiosità : Precede signore o collega

Basato sulla parte finale del romanzo Lo Hobbit e sulle Appendici de Il Signore degli Anelli di J. R. R. Tolkien, è il terzo e conclusivo capitolo della ... Significato esimio

agg. dal lat. eximius, der. di eximere «esimere»; propr. «eccettuato, straordinario». – Di rare qualità, egregio: magistrato, funzionario, scrittore, artista, professore e.; ormai disus. come titolo di cortesia: all’e. signore ; iron.: un e. mascalzone, un e. sconosciuto, e. collega! Riferito esimio e'zimjo agg. dal lat. eximius, propr. 'privilegiato, straordinario', lett. - 1. di rare e ammirevoli qualità: lavoro di e. fattura distinto, eccellente, pregevole, squisito. 2. che gode di notorietà e stima: artista e. affermato, autorevole, importante, noto, rinomato, stimato. Definizione Treccani

Altre definizioni con precede; signore; collega; I controlli che verificano i precede nti controlli; Moneta d oro britannica precede nte alla Sterlina; Canto liturgico che precede un salmo; Periodo che precede il Natale per i cristiani; Esultare, glorificare il signore ; L omaggio che subordinava il vassallo a un signore ; Un antico e libresco signore ; Fortezza di Saruman ne Il signore degli Anelli; L antica strada che collega va Roma a Brindisi; collega mento di pezzi del puzzle complementari; collega ta al pc, usa cartucce di inchiostro; Un collega di D Artagnan; Cerca nelle Definizioni