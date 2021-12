La definizione e la soluzione di: La praticano i pugili. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : BOXE

Curiosità : La praticano i pugili

incontri dalle quattro alle dieci riprese. Pugili pro - Possono chiedere di diventare pugili Pro, i pugili Neo-Pro che hanno effettuato almeno cinque ... Significato boxe

boxe ‹bòks› s. f., fr. adattam. dell’ingl. box, boxing. – Termine molto diffuso anche in Italia (spesso anzi italianizzato in bòxe, pronunciato cioè ‹bòkse›), per indicare l’attività agonistica del pugilato, limitatamente all’età boxe b?ks s. f., fr. adattam. dell'ingl. box 'colpo', in ital. invar. - sport. attività agonistica pugilato. Definizione Treccani

