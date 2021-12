La definizione e la soluzione di: Il posto del pugile sul ring. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : ANGOLO

Curiosità : Il posto del pugile sul ring

nono posto nella graduatoria Ring Magazine tra gli sfidanti al titolo mondiale dei pesi massimi. Ormai nella piena maturità agonistica, il pugile negli ... Significato angolo

àngolo s. m. dal lat. angulus. – 1. In geometria, a. Piegatura brusca, ansa: in quel punto, la strada fa (un) a., o il fiume forma un angolo. 3. a. Parte di spazio esterno, delimitata dall’incontro di due superfici, muri o pareti: a angolo 'angolo s. m. dal lat. angúlus. - 1. a. matem. punto d'incontro di due lati di una superficie piana. b. estens. punto . latebra, nascondiglio, nido, lett. recesso, rifugio, tana. ? Locuz. prep.: in ogni angolo o in tutti gli angoli in ogni luogo possibile: cercare in ogni a. a destra e a Definizione Treccani

