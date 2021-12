La definizione e la soluzione di: Possibili, verosimili. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : PROBABILI

Curiosità : Possibili, verosimili

quello possibile (reale) agli occhi di quelli che sanno. Le arti figurative non rappresentano tutti i possibili, bensì i possibili verosimili. Verosimile, nella ... Significato probabili

probabilismo s. m. der. del lat. probabilis «probabile» (o meglio, coniato su probabilista, che evita il conseguente scetticismo mediante la discriminazione delle conoscenze più probabili da quelle meno probabili. 2. In teologia morale, dottrina che sostiene la liceità di congettura s. f. dal lat. coniectura, der. di conicere 'gettare; congetturare'. - giudizio fondato su indizi o apparenze probabili illazione, ipotesi, supposizione. Definizione Treccani

