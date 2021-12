La definizione e la soluzione di: Piccole aree verdi in città. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : GIARDINETTI

Curiosità : Piccole aree verdi in citta

in cui i quartieri e gli isolati sono circondati da "cinture verdi", che contengono aree proporzionate di residenze, industrie e agricoltura.

giardinétto s. m. dim. di giardino. – 1. Piccolo giardino. In partic., al dei bambini, tipico delle aree urbane: portare i bambini ai g.; vedersi, incontrarsi ai giardinetti. 2. Per analogia: a. non com. Assortimento di frutta mista, che nelle trattorie CATEGORIA: ARCHITETTURA E URBANISTICA – ALIMENTAZIONE Definizione Treccani

