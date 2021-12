La definizione e la soluzione di: Pianta spinosa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : CARDO

Curiosità : Pianta spinosa

scientifico Prunus spinosa L.) è un arbusto spontaneo appartenente alla famiglia delle Rosaceae e al genere Prunus. Viene chiamato anche prugno spinoso, strozzapreti ... Significato cardo

cardo s. m. lat. carduus, lat. tardo cardus. – 1. pianura padana, i cui capolini secchi, irti di punte, venivano impiegati per garzare tessuti e cardare la lana; il c. mariano o della Madonna o di santa Maria (Silybum marianum), i CATEGORIA: ALIMENTAZIONE cardo s. m. lat. scient. carduus, lat. tardo cardus. - 1. bot. pianta diffusa nei paesi mediterranei come ortaggio ? region. gobbo. 2. tosc. involucro delle castagne riccio. 3. tecn., tess. strumento per cardare scardasso. Definizione Treccani

Altre definizioni con pianta; spinosa; pianta simile all agave; pianta diffusa a Palermo anche detta frangipani; Una pianta da frutto del genere Musa; Una pianta ... detergente; Ha la la buccia spinosa ; Una spina dorsale... spinosa ; Pianta grassa spinosa ; Una pianta spinosa ; Cerca nelle Definizioni